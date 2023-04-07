Криминал 07 апреля 2023, 01:22 Пострадавшие при теракте в кафе в Петербурге получат выплаты Губернатор Беглов: пострадавшие при теракте в Петербурге получат финансовую помощь РИА «Новости»

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Пострадавшие при теракте в кафе в Петербурге в ближайшие несколько дней получат денежную помощь. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил в интервью телеканалу «78».

Он прояснил, что правительство города уже приняло постановление, предполагающее финансовую помощь пострадавшим, вне зависимости от места их проживания. Деньги выплатят в ближайшие несколько дней, уточнил Беглов.

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Военный корреспондент, блогер и писатель Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, проводил творческий вечер в одном из кафе Санкт-Петербурга, когда произошел взрыв.

Взрывчатку принесла одна из посетительниц мероприятия в коробке со статуэткой, подаренной военкору. Журналист погиб на месте, а еще 33 человека пострадали. Подозреваемую в причастности к теракту 26-летнюю Дарью Трепову задержали. Недалеко от кафе, где погиб Татарский, воздвигли стихийный мемориал. Люди приносят к нему цветы.