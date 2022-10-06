«Я лежала на полу и выла от боли». Девушка рассказала, как ее избил футболист Гогричиани | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 18:15 Поделиться Telegram

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Viber «Я лежала на полу и выла от боли». Девушка рассказала, как ее избил футболист Гогричиани Избитая футболистом Гогричиани девушка: он специально бил в нос «360»

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Девушка Кристина, которую избил футболист калининградской «Балтики» Гоча Гогричиани, рассказала, что он специально целился ей в нос, так как она была только после операции и лицо еще заживало. Этими и другими подробностями пострадавшая поделилась с каналом «360».

По ее словам, она приехала к своему молодому человеку в гости на поезде, так как после операции ей запретили летать. Ранее Кристина заметила, что он у нее за спиной ведет переписки в Tinder, она подняла эту тему, и футболист в результате устроил скандал.

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«Толкнул меня ногой об телевизор и вазу с цветами. Я пообещала порвать его паспорт и пошла за ним. Естественно, я не стала бы это делать, а он применил силу — побежал за мной и начал меня душить. Дальше уже удары пошли», — рассказала пострадавшая.

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В результате у девушки травмирован еще не заживший после операции нос.

«Я была с операции — меньше недели прошло после нее. Была очень сложная операция, под общим наркозом, я приехала к нему на антибиотиках. <…> А он всем весом своим давил на меня, рукой давил, ладонью, специально, целенаправленно, давил нос, прокручивал ладонь. <…> Было много ударов. В том числе нанес удар с ноги мне по бедру, как по мячу. Я упала, не могла встать, ногой вообще не могла двигать. Сейчас я до сих пор хромаю, у меня глубокая гематома. Я тогда лежала на полу и просто выла от боли. Остальные удары я уже смутно помню», — сообщила Кристина.

Приехавшая полиция взяла показания и уехала, девушку доставили в больницу.

«Я поехала в больницу. Он мне туда пишет: „Вернись домой, спокойно поговорим. Собаку надо везти в клинику“. Я в Калининграде была совсем одна, рядом никого не было, только он», — говорит девушка.

Из больницы она вернулась в квартиру Гогричиани, и все повторилось вновь.

«Началась еще одна перепалка, он мне опять травмировал нос. Опять кровотечение, я опять вызвала полицию. А он начал звонить в клуб свой, потому что там уже узнали, так как я, пока была в больнице, написала комментарий в официальную группу. И я прямо услышала, как ему в трубке говорят: „Что, позвонить в полицию, отменить? Сказать, чтобы не приезжали?“ И он сам говорил, мол, у нас все схвачено», — заявила Кристина.

После второго вызова (полиция приехала только через два часа) ей сказали, что парня уже заберут и «закроют» на сутки, она попросилась ехать вместе с ними. В результате парня первым допросили и тут же отпустили.

В пресс-службе МВД по Калининградской области смогли только подтвердить, что заявление Кристины они получили.

«Девушка обратилась в полицию, заявление зарегистрировано, сейчас проводится проверка. Пока мы больше ничего не можем сказать», — сообщили там.

Ранее стало известно, что Кристина Куддус встречалась с нападающим калининградской «Балтики» Гоча Гогричиани около года. На выходных у пары произошел скандал из-за того, что он вел множество переписок в сервисе знакомств Tinder.

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