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Калининградский футболист избил свою девушку — СМИ

112: футболист калининградской «Балтики» избил свою девушку

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Футболист калининградской «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою девушку. Об этом «112» сообщили в своем Telegram-канале.

Кристина Куддус (ей 27) встречалась с 22-летним нападающим Гогричиани около года. В эти выходные у пары произошел скандал из-за того, что футболисту не хватало одной Кристины и он вел еще множество переписок в сервисе знакомств Tinder, на чем девушка его и поймала.

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Как пострадавшая рассказала РИА «Новости», она не стала поднимать эту тему перед выездом спортсмена. Но по приезде она подошла к нему и спокойно предложила поговорить об этом. В результате все закончилось побоями, Гогричиани, как уточнила пострадавшая, избил девушку, сломал ей нос, душил и угрожал, что убьет.

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Футбольный клуб сообщил, что проводится расследование. Сейчас подключилась полиция.

В августе в Санкт-Петербурге в квартире на Южном шоссе обнаружили тело порноактрисы и TikTok-блогера Анастасии Гришман. Погибшая не выходила на связь со 2 августа, с заявлением в полицию обратилась ее подруга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в его совершении правоохранители задержали ее молодого человека.

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