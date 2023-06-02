Эксклюзив 02 июня 2023, 19:54 «Поставили капельницу». Изнасилованную школьницу из Тувы положили в больницу СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования школьницы в Туве Pixabay

Читать 360tv в

Пострадавшую в результате изнасилования девушку из Тувы положили в больницу, рассказал источник «360». По его словам, она чувствует себя лучше. Правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении преступления. Республиканский СК возбудил уголовное дело.

Несколько подростков изнасиловали сверстницу 29 мая.

Реклама

«Поставили капельницу, вчера ее положили в детский психо-наркологический диспансер <…> Пока она отдыхает, с ней все хорошо, переживает за мать», — отметил собеседник.

Он добавил, что девушка растет в многодетной семье. Ее родители ни с кем не конфликтовали, а сама школьница не получала угроз в свой адрес.

В пресс-службе СК по Туве сообщили, что пострадавшей оказалась 17-летняя жительница Эрзинского района. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Преступление совершили 29 мая на берегу реки Теректиг Тес-Хемского района. Задержанные во время совершения преступления были пьяны, уточнил RT.

«Причастные к совершению преступления установлены. Ими оказались шестеро односельчан несовершеннолетней потерпевшей, от 14 до 17 лет», — отметили в ведомстве.

Сестры из Москвы обратились в полицию с жалобами на своего отца. Они признались, что мужчина их насиловал. Правоохранители уже задержали его.