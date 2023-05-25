25 мая 2023, 14:06
Сестры сдали отца-насильника полицейским Москвы
Mash: сестры в Москве предали огласке действия отца-насильника
Две родные сестры написали заявление в столичную полицию на отца-насильника. Они недавно переехали из Калмыкии в Москву. По предварительным данным, мужчина издевался над дочерьми девять лет, сообщил Telegram-канал Mash.
Обе девушки — студентки высших образовательных учреждений города. По данным источника, в пятницу, 19 мая, одна из сестер привела домой молодого человека. Отец увидел его и сразу выгнал. После чего начал угрожать и приставать к дочери, после чего изнасиловал.
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Одной из сестер всего 20 лет, другой — 23 года.
Мужчину задержали. Против него возбудят уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей»). Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Ранее мужчина получил срок за изнасилование двух девочек в Екатеринбурге.
Преступления
Изнасилования
Москва 2023
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