Важное 27 ноября 2023, 10:03 Пособницу спецслужб Украины схватили в Самаре ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб

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В Самаре задержали женщину по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам. По версии следствия, она склоняла военных перейти на сторону противника, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. <…> В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России „Государственная измена“», — сообщила пресс-служба.

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Российские силовики выяснили, что женщина склоняла участников спецоперации перейти на сторону Украину и использовала в качестве аргументов сайты с фейками об армии.

По подозрению в похожем преступлении задержали жителей Бурятии и Новгородской области. В последнем случае мужчина уговаривал мобилизованных сообщать украинским спецслужбам о дислокации российских соединений и воинских частей, похищать технику и сдаваться в плен.