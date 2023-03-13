Важное 13 марта 2023, 09:07 Склонявшего мобилизованных к госизмене мужчину задержали в Новгородской области ФСБ задержала жителя Новгородской области, склонявшегося мобилизованных к госизмене РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителя Новгородской области, действовавшего в интересах военной разведки Украины, задержали сотрудники регионального УФСБ. По данным ведомства, злоумышленник пытался склонить мобилизованных к госизмене, сообщил ТАСС.

В УФСБ уточнили, что задержанный склонял военных, призванных в рамках частичной мобилизации, информировать противника о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищать и передавать боевую технику, а также добровольно сдаваться в плен.

Реклама

В начале марта сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в финансировании ВСУ. Против женщины возбудили дело о госизмене. Лефортовский суд арестовали ее на два месяца.

Реклама

В ведомстве напомнили, что статья 275 УК России предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или дохода осужденного за период до трех лет.