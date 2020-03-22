Последствия перестрелки ФСБ с боевиком в Башкирии попали на видео

Сотрудники ФСБ ликвидировали преступника, который планировал теракт в Башкирии. Последствия спецоперации по ликвидации боевика засняли на видео.

На кадрах виден автомобиль самого преступника, который стоит у обочины дороги. Рядом с машиной находятся сотрудники ФСБ и полиция.

Боевика обезвредили вечером 21 марта. Его машину остановили в пригороде Уфы. Мужчина отказался выходить из машины и сдаться, открыв огонь, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Во время перестрелки преступника ликвидировали. У него нашли пистолет и готовое самодельное взрывное устройство.

В результате спецоперации никто из гражданского населения или силовиков не пострадал. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Источник фото: Национальный антитеррористический комитет

Ранее членов международной террористической организации удалось задержать в Твери. На них завели уголовные дела. Лидер группировки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии, пишет RT.