    22 марта 2020, 12:18

    Последствия перестрелки ФСБ с боевиком в Башкирии попали на видео

    Дарья Бунякова

    Сотрудники ФСБ ликвидировали преступника, который планировал теракт в Башкирии. Последствия спецоперации по ликвидации боевика засняли на видео.

    На кадрах виден автомобиль самого преступника, который стоит у обочины дороги. Рядом с машиной находятся сотрудники ФСБ и полиция.

    Боевика обезвредили вечером 21 марта. Его машину остановили в пригороде Уфы. Мужчина отказался выходить из машины и сдаться, открыв огонь, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Во время перестрелки преступника ликвидировали. У него нашли пистолет и готовое самодельное взрывное устройство.

    В результате спецоперации никто из гражданского населения или силовиков не пострадал. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

    Источник фото: Национальный антитеррористический комитет

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