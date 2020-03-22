ФСБ предотвратила теракт в Башкирии. Боевика убили в перестрелке

Мужчина планировал совершить теракт в Башкирии. Сотрудники правоохранительных органов смогли его нейтрализовать.

Правоохранители вечером 21 марта пытались остановить машину с вооруженным бандитом в пригороде Уфы. Несмотря на все требования убрать оружие, мужчина отказался сдаться и начал стрелять.

«В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На месте перестрелки обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство», — приводит РИА «Новости» сообщение информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как стало известно, бандит планировал совершить теракт. Сейчас сотрудники полиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате перестрелки никто из гражданских не пострадал. Силовики также не понесли потери.