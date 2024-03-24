Важное 24 марта 2024, 23:42 Двум подозреваемым в нападении на Crocus City Hall предъявили обвинения в терроризме Двум подозреваемым в нападении в Crocus City Hall предъявили обвинения Pixabay

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Двум предполагаемым участникам нападения на концертный зал Crocus City Hall предъявили обвинения. Их обвинили в совершении теракта в составе группы лиц, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.

Фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Далерджона Мирзоеву предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

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Мирзоеву избрали меру пресечения — арест до 22 мая 2024 года. Обвиняемого вывели из зала суда. Известно, что фигурант признал вину в полном объеме.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. С такой просьбой выступил следователь по делу, прокурор его поддержал. Журналистов попросили покинуть зал суда.