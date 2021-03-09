После жестокого убийства собак в ульяновском селе возбудили дело

В Ульяновской области неизвестные убили двух собак. Одну из них протащили по селу, привязанной к автомобилю. Полиция возбудила уголовное дело.

В дежурную часть обратился 42-летний житель села Ясашная Ташла, который рассказал об убийстве своего питомца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“», — отметили в пресс-службе ведомства.

Одну из собак не просто убили: живодер привязал ее к машине и протащил по сельским улицам. «Животное выжило. Тогда его поймали вновь и просто растерзали. Безжизненное тело пса выкинули на помойку», — указано в публикации «Ульяновск Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».

СМИ писали, что от рук извергов погибло два пса. В рамках расследования проведут судебно-ветеринарную экспертизу.

Аналогичный случай произошел в Иркутской области, где мужчина застрелил жившую на территории садоводства собаку, а потом привязал животное веревкой к автомобилю и увез.