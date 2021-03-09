Мужчина застрелил собаку и протащил ее на веревке за автомобилем в Иркутской области. Видео

В Иркутской области мужчина из ружья несколько раз выстрелил в беззащитную собаку. После он привязал ее к машине и протащил по земле. Подозреваемый в жестоком обращении с животным задержан. Возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России „Усть-Илимский“ задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бездомной собаки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На прошлой неделе в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что несколько дней назад около сторожки одного из СНТ неизвестный мужчина застрелил собаку, проживающую на территории садоводства, после чего увез погибшее животное, привязав его веревкой к своему автомобилю.

Полицейские изучили записи видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Личность подозреваемого сотрудники установили всего за несколько часов. Им оказался 37-летний местный житель. В ходе обысков в его квартире обнаружили и изъяли ружье. По предварительной версии, из этого оружия задержанный и выстрелил.

Ведомство предоставило видео, на котором запечатлено убийство собаки. Она была одна и вбежала на дорогу, видимо, чтобы посмотреть на машину. Когда из автомобиля вышел мужчина с оружием, собака испугалась и хотела убежать. Но не успела. После первого выстрела она начала мучиться от боли, потом ее настигла и вторая пуля.

«Возвращался с охоты. Заехал на дачный кооператив, чтобы проверить участок. Встретил стаю бродячих собак. Одна собака выбежала из стаи, я ее стрельнул», — так полицейским задержанный объяснил свои действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.