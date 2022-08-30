После жесткой посадки Ми-8 в ХМАО возбудили уголовное дело

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ХМАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело открыли по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

По данным следствия, днем 29 августа Ми-8 при выполнении полета из Горноправдинска на Мултановское месторождение совершил жесткую посадку. В ее результате воздушное судно сильно пострадало. На борту находились семь человек, двое из них получили тяжелые травмы. Всех пострадавших вертолетом доставили в больницу Сургута.

Предварительными причинами случившегося пока считаются ошибка пилотирования, техническая неисправность или неблагоприятные погодные условия.

Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Правоохранительные органы допрашивают свидетелей, в скором времени пройдет ряд экспертиз. Дело находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.