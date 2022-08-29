СК назвал три предварительные версии жесткой посадки Ми-8 в ХМАО

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Югре могли стать техническая неисправность и ошибка пилота. Еще одна предварительная версия — неблагоприятные погодные условия, заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

ЧП с вертолетом Ми-8 произошло днем 29 августа недалеко от населенного пункта Каюково в Сургутском районе ХМАО.

На борту вертолета находились семь человек, четверо из них пострадали. Их бортом вертолетом доставили в больницу города Сургута.

На место происшествия прибыли следователи. Они осмотрели место жесткой посадки Ми-8 и пришли к выводу, что предварительными причинами случившегося могли стать ошибка пилота, техническая неисправность судна или плохие погодные условия.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Проверка продолжается.