После убийства в кафе под Петербургом изъяли арсенал оружия. Видео

Восемь человек были задержаны после перестрелки в Ленинградской области. У подозреваемых изъяли арсенал огнестрельного оружия, сообщили «360» в пресс-службе регионального управления СК.

Расследуются уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконное хранение и ношение оружия» и «Хулиганство с применением оружия».

Перестрелка в кафе города Шлиссельбурга произошла поздно вечером 25 февраля. В конфликте участвовали более 50 человек. В результате скончался мужчина 1982 года рождения. Одного участника потасовки с огнестрельным ранением доставили в больницу.

Источник фото: управление СК по Ленинградской области

По подозрению в совершении преступления задержали восьмерых граждан в возрасте от 23 до 36 лет. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Во время обысков в домах подозреваемых изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.

По данным СМИ, перестрелка произошла в кафе «Баку» на Затонной улице. Ее причиной называли недавний конфликт между азербайджанцами, который произошел в кафе Невского района Петербурга.