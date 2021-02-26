В кафе под Петербургом в перестрелке убили человека

В ночь на 26 февраля произошла перестрелка в одном из кафе в Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области. Погиб один из участников конфликта.

«Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области, в результате которой один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался», — сообщили в пресс-службе областного управления СК.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия».

По данным портала 47news, перестрелка произошла в кафе «Баку» на Затонной улице. В ней участвовали несколько десятков человек, которые заранее договорились о встрече, однако мирного диалога не получилось, и началась стрельба. Погиб гражданин Азербайджана.

Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, причиной перестрелки мог стать конфликт, случившийся недавно между азербайджанцами в одном из кафе в Невском районе Петербурга.