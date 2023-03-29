29 марта 2023, 18:07
После разборки учительницы с девочкой в Яхромской школе возбудили дело
СК возбудил дело о халатности после конфликта учительницы и ученицы в Яхромской школе
Следователи возбудили дело о халатности после конфликта в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.
По данным следствия, учительница ударила школьницу по голове. Этот момент успели записать на видео другие ученики.
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В рамках расследования сотрудники СК установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям учителя. В настоящее время следователи допросили родителей ученицы и сотрудников школы.
На конфликт в учебном заведении отреагировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он уточнил, что ссора произошла в Яхромской школе. По его словам, по факту случившегося проведут служебное расследование.
«К виновным будут приняты самые жесткие меры. Такие ситуации просто недопустимы», — подчеркнул Поночевный.
На записи, которую слили в Сеть, учительница оскорбляет школьницу, называя, в частности, «тупой и лохматой».
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