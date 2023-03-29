Происшествия 29 марта 2023, 17:06 Учительница ударила подмосковную школьницу за неубранные волосы В Дмитровском округе начали проверку после видео с ударившей школьницу учительницей

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В одной из школ Московской области неубранные волосы ученицы стали причиной разноса со стороны учительницы русского языка и литературы. В ходе конфликта педагог несколько раз ткнула девочку в лоб и схватила за собранный хвост. Видео из класса разошлось по Сети.

На опубликованных кадрах учитель использовала весь свой богатый словарный запас для оскорбления школьницы, которая в ее глазах стала «тупой и лохматой».

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На появившийся ролик отреагировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. В своем Telegram-канале он уточнил, что конфликт учителя со школьницей произошел в Яхромской школе.

«Поручил провести служебное расследование. К виновным будут приняты самые жесткие меры. Такие ситуации просто недопустимы. О результатах сообщу дополнительно», — написал глава городского округа.

Собственную проверку начала прокуратура Московской области. В ведомстве подчеркнули, что ролик сняли 17 марта 2023 года. В рамках мероприятий сотрудники Дмитровской городской прокуратуры оценят исполнение законодательства об образовании, а также охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.