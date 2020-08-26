После нападения собаки ребенок из Забайкалья оказался в реанимации

Мальчик из села Бырка в Забайкалье попал в реанимацию после того, как на него напала бродячая собака. Следственный комитет открыл уголовное дело.

Четырехлетний ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону. «МК» со ссылкой на региональный Минздрав писал, что малыша прооперировали в местной больнице, а потом доставили в Читу в краевую детскую больницу.

ЧП случилось 24 августа. Бездомное животное напало на ребенка и искусало его голову, руки и ноги — все тело. Сначала Следственный комитет начал доследственную проверку, а сейчас заведено дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Отвечать за это будут представители самоуправления села Бырки Приаргунского района. Ведь именно они должны были заниматься проблемой бездомных собак. В частности, отлавливать их. Сейчас следователи изучают документы, регламентирующие подобные мероприятия. Идет сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.