Бездомная собака напала на мальчика в Забайкалье

Четырехлетний мальчик из Забайкальского края попал в больницу после того, как его искусала бездомная собака. СК РФ по региону начал доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, все произошло 24 августа в селе Бырка Приаргунского района. Животное искусало голову, тело, руки и ноги мальчика.

Во время проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые отвечают за условия жизни людей, а также за проведение мероприятий по контролю за бездомными животными. Руководитель управления Юрий Русанов взял ситуацию под личный контроль.

В начале месяца подобный случай произошел в подмосковной Лобне. Там бродячие псы накинулись на беременную женщину и школьника. Последнего собаки укусили в ногу. Прокуратура Московской области начала проверку.