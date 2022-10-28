После драки в ТЦ в Электростали задержали шесть человек | 360°

Криминал 28 октября 2022, 18:14 После драки в ТЦ в Электростали задержали шесть человек СК сообщил о задержании 6 человек после массовой драки в ТЦ в Электростали

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Шесть человек задержали по подозрению в драке в торговом центре в Электростали. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ Московской области.

Задержанным от 17 до 23 лет. Их допросили следователи. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

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Драка в ТЦ произошла 27 октября. Между двумя группами мужчин сначала возникла ссора, которая переросла в потасовку. В результате пострадали два человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Ранее ИА Nation News сообщило о массовой драке рядом с ночным клубом в центре Севастополя. Выясняли отношения с помощью кулаков посетители и охранники заведения.

Последние заявили, что в клуб пришли молодые люди, которые нарушали порядок и пытались распивать алкоголь, который принесли с собой. После драки полиция задержала девять человек.