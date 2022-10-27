Посетители ТЦ Электростали устроили массовую драку под камерами | 360°

Криминал 27 октября 2022, 14:16 Посетители ТЦ Электростали устроили массовую драку под камерами МВД: два мужчины пострадали в массовой драке в ТЦ Электростали

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Словесный конфликт между посетителями торгового центра на улице Корешкова в Электростали закончился массовой дракой. В результате пострадали два мужчины, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что потасовку устроили две группы мужчин. Травмы в ходе драки получили два молодых человека 1984 и 1996 года рождения. По факту драки возбудили дело о хулиганстве.

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Правоохранители установили личности причастных к побоищу в ТЦ и доставили их в территориальные отделы полиции. Расследование продолжается.

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На записи с камер видеонаблюдения в торговом центре видно, что во время конфликта один из молодых людей уже хотел уйти из здания, начал спускаться вниз по лестнице, но обернулся на реплику одного из оппонентов и вернулся.

Мужчины начали драться, их стали растаскивать несколько посетителей. Вскоре на место прибыла полиция. Во время беседы со стражами порядка молодые люди снова попытались сцепиться, их продолжили разнимать.