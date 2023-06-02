Эксклюзив 02 июня 2023, 23:11 «Пошла купить дезодорант и не вернулась». Мать убитой в Петербурге воспитательницы рассказала о дочери Мать убитой в Петербурге воспитательницы: в последние дни у дочери было плохое настроение

Читать 360tv в

Воспитательницу детского сада объявили в розыск как без вести пропавшую, поисками начали заниматься волонтеры, а через несколько часов окровавленное тело женщины нашли на 12 этаже в соседнем доме. Мать убитой Евгения рассказала «360», что врагов у ее дочери не было, но в последнее время она чувствовала себя не хорошо.

«Она ушла из дома 31 мая, а до этого мы хотели в аптеки, магазин, гуляли. Все было нормально», — ответила пенсионерка на вопрос журналиста, когда она в последний раз общалась с убитой.

Реклама

По словам собеседницы издания, в последнее время настроение у дочери было плохим, но все из-за того, что она «очень плохо себя чувствовала» — переболела ковидом. Врагов у девушки не было.

«Она очень веселая, доброжелательная. Трудолюбивый человек. Хорошая мать и дочь. Подруг было много», — подчеркнула Евгения.

Что женщина могла делать в соседнем доме, где нашли ее истерзанное тело, мать убитой не знает.

«Сказала, что пойдет и купит дезодорант. И не вернулась», — поделилась она.

Окровавленное тело исчезнувшей в Петербурге 46-летней воспитательницы нашли на лестничной клетке дома на бульваре Трудящихся. По предварительным данным, в область сердца женщины нанесли несколько ножевых ранений. Рядом с убитой нашли два ножа и шприц. Идет расследование.