Эксклюзив 02 июня 2023, 15:04 Окровавленное тело исчезнувшей в Петербурге воспитательницы нашли на лестничной клетке дома Пропавшую в Петербурге воспитательницу детсада нашли мертвой

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В петербургском Колпино нашли тело воспитательницы, которую считали без вести пропавшей. Труп с ножевым ранением в область сердца обнаружили на 12-м этаже в подъезде дома № 35, корпус 2 по бульвару Трудящихся. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».

На видео видно большое пятно крови, а также капли, которые ведут на лестничную клетку. По словам соседей, о подробностях случившегося они не знают, только видели, что в их дом накануне приезжала полиция.

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Женщину объявили в розыск 31 мая. В этот день 46-летняя воспитательница вышла из дома и не вернулась. Поисками занялся поисковый отряд «ЛизаАлерт». На следующий день в полицию поступил звонок от неизвестного об обнаружении в подъезде жилого дома тела женщины. Прибывшие на место правоохранители опознали в убитой пропавшую воспитательницу детского сада. С места происшествия изъяли два ножа и шприц. По факту убийства проводится проверка, сообщила пресс-служба в ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.