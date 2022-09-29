Посадившего дочь-подростка на цепь россиянина отправили в изолятор | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Посадившего дочь-подростка на цепь россиянина отправили в изолятор Появилось видео из Минусинска, где родители сажали на цепь 13-летнюю дочь

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Жителя поселка Зеленый Бор под Минусинском, который в «воспитательных целях» приковывал дочь цепью к батарее отправили в изолятор временного содержания. Об этом «360» рассказал сосед, которого семья попросила присмотреть за домом. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что дом обнесен деревянным забором. Сама постройка одноэтажная.

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По данным прокуратуры Красноярского края, в семье было шесть детей. Родители состояли на профилактическом учете из-за частого пьянства. Их уже привлекали к административной ответственности.

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К батарее 13-летнюю девочку приковывали в целях «воспитания», чтобы она никуда не убежала, подчеркнули в ведомстве.

Следователи после проверки завели уголовное дело. Отца задержали, а с матери взяли подписку о невыезде. Всех детей забрали в специализированное учреждение.

Отдельную проверку прокуратура инициировала в отношении сотрудников опеки. В ближайшее время надзорные органы намерены через суд добиваться ограничения родительских прав у фигурантов дела.

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