Родители в Красноярском крае пристегивали 13-летнюю дочь к батарее | 360°

Все новости

Спецоперация

29 сентября 2022, 07:46

Украинские боевики обстреляли из HIMARS населенные пункты ЛНР

Спецоперация

29 сентября 2022, 07:38

Боевую работу батареи РСЗО «Ураган» показали на видео

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 07:24

Украинские военные ударили по Донецку

Здоровье

29 сентября 2022, 07:20

Московское предприятие увеличило выпуск тестов на грипп и коронавирус в 9 раз

Криминал

29 сентября 2022, 07:02

Военкомат в Новосибирске забросали бутылками с зажигательной смесью

Мир

29 сентября 2022, 06:45

Дипломаты заподозрили США в организации диверсии на «Северном потоке»

Спецоперация

29 сентября 2022, 06:23

Определенная автономия. Посол ЛНР объяснил, почему регион хочет войти в состав России в качестве республики

Мир

29 сентября 2022, 06:02

Европе объяснили, почему ее ждет трагедия без российского газа

Технологии

29 сентября 2022, 05:31

Раскрыто время работы приложений VK на iPhone после удаления их из App Store

Криминал

29 сентября 2022, 07:25

Родители в Красноярском крае пристегивали 13-летнюю дочь к батарее

Отца 13-летней девочки, которую в Красноярском крае пристегивали к батарее, задержали

Читать 360tv в

В Минусинске родители приковывали 13-летнюю дочь к батарее. Отца девочки задержали, мать оставили под подпиской о невыезде. Органы опеки изъяли еще пять детей, сообщила прокуратура Красноярского края.

Семья жила в частном доме и состояла на внутришкольном профилактическом учете как злоупотребляющая спиртными напитками. Оба родителя имели проблемы с законом, их уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Реклама

«Установлено, в период с мая по июль 2022 года в Минусинске родители 13-летней девочки в целях „воспитания“ обматывали ее ногу цепью и пристегивали к металлической трубе отопления, лишая свободы передвижения», — рассказали в прокуратуре.

Реклама

Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края

Правоохранительные органы провели проверку, материалы передали в следственный отдел. Против родителей возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Отца задержали, мать оставили под подпиской о невыезде. Детей — а всего их шестеро — изъяли и передали в специализированное учреждение.

Работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних тоже могут наказать, прокуратура начала проверку. Надзорные органы также планируют через суд ограничить мать и отца в родительских правах — сейчас специалисты проверяют условия жизни в семье и решают, можно ли оставить детей с матерью.

Дети

Прокуратура РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама