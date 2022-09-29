Родители в Красноярском крае пристегивали 13-летнюю дочь к батарее | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 07:25 Поделиться Telegram

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Viber Родители в Красноярском крае пристегивали 13-летнюю дочь к батарее Отца 13-летней девочки, которую в Красноярском крае пристегивали к батарее, задержали Прокуратура Красноярского края

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В Минусинске родители приковывали 13-летнюю дочь к батарее. Отца девочки задержали, мать оставили под подпиской о невыезде. Органы опеки изъяли еще пять детей, сообщила прокуратура Красноярского края.

Семья жила в частном доме и состояла на внутришкольном профилактическом учете как злоупотребляющая спиртными напитками. Оба родителя имели проблемы с законом, их уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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«Установлено, в период с мая по июль 2022 года в Минусинске родители 13-летней девочки в целях „воспитания“ обматывали ее ногу цепью и пристегивали к металлической трубе отопления, лишая свободы передвижения», — рассказали в прокуратуре.

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Прокуратура Красноярского края Прокуратура Красноярского края

Правоохранительные органы провели проверку, материалы передали в следственный отдел. Против родителей возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Отца задержали, мать оставили под подпиской о невыезде. Детей — а всего их шестеро — изъяли и передали в специализированное учреждение.

Работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних тоже могут наказать, прокуратура начала проверку. Надзорные органы также планируют через суд ограничить мать и отца в родительских правах — сейчас специалисты проверяют условия жизни в семье и решают, можно ли оставить детей с матерью.

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