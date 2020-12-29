Бывший схимонах Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил «360» его адвокат Иван Миронов.

Бывшему схимонаху вменяют в вину преступления по трем статьям Уголовного кодекса России.

«Самое тяжкое обвинение, это призывы к совершению самоубийства. Во время проповеди он спрашивал у монахинь, готовы ли они пожертвовать своей жизнью ради родины, народа, будущего детей. Они ответили, что готовы. Подзащитный с этим не согласен. Тем более, этот ролик находится в свободном доступе, его можно посмотреть», — сказал адвокат «360».

Схимонаха Сергия задержали ночью 29 декабря в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Бывшего священнослужителя, которого предали анафеме, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, одна из которых «Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетних».

Поводом для задержания стала проповедь, размещенная на YоuTubе-канале Всеволода Могучева, в которой Сергий Романов рассказал историю духовной дочери Серафима Саровского, которую тот благословил на смерть вместо ее брата. После он обратился к прихожанам с вопросом, готовы ли они умереть за Россию и за детей. Детский омбудсмен Игорь Мороков попросил прокуратуру проверить запись.

После задержания бывший священнослужитель записал из Следственного комитета видео, в котором призвал своих последователей ничего не делать, молиться и жить по заповедям.