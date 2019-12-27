Мошенники активизировались в Instagram перед Новым годом

Хакеры действуют по следующей схеме: после доступа к аккаунту своей жертвы они размещают там объявление о сборе средств на лечение с указанием номера банковской карты. Чаще всего в посте говорится, что несчастье произошло с одним из членов семьи владельца аккаунта. В основном хакеры взламывают профили людей с активными друзьями и подписчиками.

Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отметил, что взломщики не зря активизировались в преддверии новогодних праздников.

«Бдительность людей притупляется и на волне новогоднего настроения хочется делать добро и творить чудеса. Конечно, сложно пройти мимо эмоционального сообщения на странице знакомого или популярного блогера», — отметил он.

По словам специалистов по информационной безопасности, мошенники таким способом могут выманить у доверчивых людей до 10 тысяч рублей в сутки. Для того, чтобы не попасть в эту ловушку с владельцем аккаунта, где разместили такое объявление лучше связаться по телефону или использовать мессенджер. Но только не того сервиса, где появился пост с призывом собрать денег. Аккаунт контролируется злоумышленником, который подтвердит любую информацию, только бы выманить средства. Если использовать другие средства связи возможности нет, то нужно задать такой вопрос, правильный ответ на который знает только настоящий владелец страницы.

Для самих же владельцев популярных аккаунтов специалисты предложили придумать сложный пароль и периодически его менять. Кроме того, можно настроить двухфакторную аутентификацию, чтобы спокойнее пользоваться своим профилем.