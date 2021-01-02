Полиция Зеленограда раскрыла убийство с помощью видеокамеры

Полицейские Зеленограда с помощью камер уличного видеонаблюдения раскрыли убийство студента Российского технологического университета, в совершении которого подозревается ранее судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сообщение о ножевом ранении поступило в отделение 30 декабря 2020 года. На месте был обнаружен без сознания 20-летний мужчина, которого доставили в больницу, где он и скончался.

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«Установлено, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к незнакомому ему парню 2000 года рождения, который стоял у подъезда дома, и на почве внезапно возникшей личной неприязни ножом ударил в левое подреберье, после чего скрылся. Преступление удалось раскрыть с помощью камер видеонаблюдения ЕЦХД», — сказал собеседник агентства.

На камеру видеонаблюдения попал момент угона машины скорой помощи в Новоалексеевке Свердловской области. Подозреваемый вытащил из автомобиля видеорегистратор, его разыскивают.