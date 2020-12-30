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    30 декабря 2020, 09:46

    Прохожий угнал машину скорой помощи в Свердловской области

    Екатерина Шамина

    Неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи в Новоалексеевке Свердловской области. Медики приехали в один из частных домов к пожилой женщине.

    Момент угона попал на камеру видеонаблюдения, видеозапись с которой опубликовали в сообществе «Решеты-сити» в социальной сети «ВКонтакте».

    За кадром врачи объясняют, что водителю пришлось покинуть автомобиль, чтобы помочь медикам с носилками. Ключи он оставил в замке зажигания. Прохожему понадобилось несколько секунд, чтобы сесть в кабину и уехать.

    «По данному факту представители МВД сразу возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“). Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов», — рассказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

    Автомобиль не поврежден, но мужчина вытащил видеорегистратор. Сейчас его разыскивает полиция.