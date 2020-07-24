Полиция завела дело после обнаружения фермы для майнинга в ресторане Москвы

Уголовное дело о причинении ущерба в крупном размере завела полиция Москвы. Причиной стали жалобы владельца ресторана на организованную его работниками майнинговую ферму, которую они открыли в тайне от него за фальшивой стеной, сообщил источник «360».

Они подключили свою систему к электросчетчику заведения. Действовала ферма два года и восемь месяцев. За это время владелец ресторана переплатил за электричество 1,4 миллиона рублей.

Ранее директор ресторана обвинил в создании майнинговой фермы электрика и системного администратора. По его словам, один работает у него уже 10 лет, другой — пять.

Систему из видеокарт и жестких дисков дельцы установили за фальшивой стенкой из гипсокартона.

Прибывшие полицейские изъяли установленную технику. При этом адвокат владельца ресторана отметил, что следователи уже несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Но по настоянию прокуратуры дело все же завели.

Системный администратор, который работал в ресторане, свою вину не признал. По его словам, он ничего не устанавливал и не имеет к этой криптовалютной ферме никакого отношения.

Но, судя по решению полиции, виновных еще предстоит найти. Уголовное дело об ущербе завели в отношении неустановленного лица.