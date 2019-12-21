Майнинговую ферму случайно нашли в стене московского ресторана. Видео

Электрик и сисадмин устроили за фальшивой стеной в одном из московских ресторанов ферму криптовалюты. До того, как их раскрыли, успели намайнить несколько миллионов. Теперь хозяину ресторана придется оплатить огромные счета за электричество.

«Огромная майнинговая ферма ценой в миллионы оказалась у нас в связи с тем, что два сотрудника договорились между собой и решили продавать-покупать биткоины и осуществлять это на рабочем месте. То есть в подвальном помещении, где это можно сделать тайком, закрыть от постороннего глаза. Причем один из сотрудников 10 лет у меня работает, другой — пять. Электрик и IT. Жесткие диски, которые были при этой ферме, исходя из их данных, включены с 2017 года. Работала она почти до августа 2019 года. Это фактически подтверждается данными электросчетчика и нашей бухгалтерии. До включения этой фермы мы платили 500 тысяч в месяц, а после включения — 700», — рассказал «360» владелец ресторана Армен Арутюнян.

По словам ресторатора, ферму обнаружила его дочь. Когда бухгалтерия пожаловалась на перерасход электроэнергии, девушка стала искать возможный источник перерасхода. И в подвале, случайно отодвинув гипсокартонную стену, она нашла майнинговую ферму.

Как рассказал адвокат хозяина ресторана Евгений Скрипилев, ферма была установлена тайно, конспиративно. Предприятие ежемесячно терпело убытки на 200 тысяч рублей в месяц, пока ферма генерировала криптовалюту.

«Лефортовским отделением полиции изъята майнинговая ферма. В настоящее время мы ожидаем привлечения двух этих сотрудников уголовной ответственности», — поделился юрист.

По его словам, полиция уже четырежды отказывала в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура на стороне потерпевшего, и в результате решения об отказе были отменены. Теперь адвокат ожидает, что виновные будут наказаны, а владелец ресторана признан потерпевшим.

А вот один из участников конфликта все отрицает.

«Я ничего не устанавливал. Если вы получили информацию от хозяина ресторана Арутюняна, то вы со временем поймете, что он не совсем адекватный человек. Очень негативно начал эту тему развивать и хочет кого-то привлечь к ответственности уголовной. Он завалил жалобами прокуратуру, привел кучу адвокатов и все равно состава уголовного дела никто не нашел. Ему обидно, что ферму ему поставили», — объяснил IT-специалист.