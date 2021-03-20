Полиция задержала подозреваемого в краже телефона у умершего военного

Полиция задержала жителя Омска, который обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области. Преступника искали девять месяцев.

По данным регионального ведомства, в июле прошлого года 31-летняя жительница Магнитогорска написала заявление о краже сотового телефона ее умершего в Омске мужа. По данным полиции, в июле 2020-го 31-летний военнослужащий умер во время пробежки на спортивной площадке. Было возбуждено уголовное дело о краже. Камера наблюдения на территории лицея, где была расположена та самая площадка, зафиксировала, как к умирающему мужчине подошли двое.

«Был запечатлен момент кражи — неизвестный человек похитил имущество и скрылся», — говорится в сообщении УМВД по Омской области. Однако у полиции не было примет человека, поскольку видео было низкого качества, но разыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника.

В пятницу, 19 марта, по подозрению в краже в Омске оперативники задержали на съемной квартире 41-летнего местного жителя. Как удалось выяснить, похищенный у военнослужащего телефон стоимостью в пять тысяч рублей мужчина сломал и выбросил. Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.

Полицейские задержали на Московском шоссе 55-летнего мужчину, который почти год назад украл мясную продукцию на три миллиона рублей, принадлежащую коммерческой фирме. Ему это удалось сделать во время отгрузки на грузовом автомобиле Ford в мае 2020 года.