Петербуржца задержали за кражу мяса год назад

Полицейские задержали на Московском шоссе 55-летнего мужчину, который почти год назад украл мясо. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Местный житель украл мясную продукцию на три миллиона рублей, принадлежащую коммерческой фирме. Ему это удалось сделать во время отгрузки на грузовом автомобиле Ford в мае 2020 года.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Заведено уголовное дело за кражу.

Ранее жительницу Красноярска заподозрили в ограблении подруги на 10 миллионов рублей. Предварительно, для этой цели она создала преступную группировку.