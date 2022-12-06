Криминал 06 декабря 2022, 12:06 Полиция задержала подозреваемого в краже из барбершопа на северо-западе Москвы Представитель МВД Волк сообщила о задержании подозреваемого в краже из барбершопа в Москве Пресс-служба МВД

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Полицейские задержали подозреваемого в краже из барбершопа на первом этаже многоквартирного дома на улице Свободы в Москве. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Оперативники провели разыскные мероприятия, задержав мужчину в торговом центре на улице Стратонавтов.

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Следователи установили, что злоумышленник в ночное время разбил окно и проник в парикмахерскую для мужчин. После этого он некоторое время занимался собственной прической, а затем забрал из кассы денежные средства и скрылся.

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В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

«Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщила Волк.

В Оренбургской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже 25 упаковок сыра из магазина в Бугуруслане. Ранее задержанный уже представал перед судом за похожее преступление.