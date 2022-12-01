Происшествия 01 декабря 2022, 15:33 Мужчина украл 25 упаковок сыра в Оренбургской области. Его задержали

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В Оренбургской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в краже 25 упаковок сыра. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Ограбление произошло в одном из магазинов Бугуруслана. Во время ареста мужчина рассказал, что брал товар, чтобы потом его перепродать.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Они также выяснили, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.

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