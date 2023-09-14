Криминал 14 сентября 2023, 12:59 Полиция задержала четырех участников массовой драки в Красногорске МВД: четырех участников драки в Красногорске доставили к следователю РИА «Новости»

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Сотрудники отдела уголовного розыска совместно с полицейскими УМВД России по Красногорску задержали четырех самых активных участников массовой драки в поселке Ильинское-Усово. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возраст доставленных к следователю молодых людей составил от 21 года до 23 лет. Их задержали по подозрению в хулиганстве.

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«В отношении ранее доставленных граждан полицейские составили 14 административных протоколов по статьям 20.1 „Мелкое хулиганство“ и 18.8 „Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию“ КоАП РФ», — уточнила Петрова.

Ранее, 12 сентября, в полицию Красногорска поступила информация о драке возле одного из домов в поселке Ильинское-Усово. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между двумя компаниями мужчин произошла ссора. Позже все переросло в потасовку. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.