Происшествия 13 сентября 2023, 13:05 Мигранты устроили массовую драку в Красногорске МВД выяснит обстоятельства драки мигрантов, произошедшей в Подмосковье РИА «Новости»

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Полиция начала проверку из-за конфликта, который произошел в поселке Ильинское-Усово Красногорского городского округа Подмосковья. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Информация о драке около одного из домов поступила в дежурную часть Ильинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск накануне, 12 сентября.

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Стражи порядка оперативно выехали на месте ЧП. Они узнали, что сначала две компании мужчин устроили словесный конфликт, потом он перерос в потасовку.

В пабликах появились кадры с места событий. Telegram-канал «Красногорск» уточнил, что все происходило в ЖК «Ильинские луга».

В канале отмечали, что в результате драки мужчин машина местной жительницы получила повреждения.

Правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут соответствующее решение.