Криминал 10 апреля 2023, 04:56 Полиция во Владивостоке установила личности подростков, избивших на видео мальчика УМВД РФ: установлены личности участников видео, где подростки избивают ногами мальчика РИА «Новости»

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Полицейские во Владивостоке установили личность подростков, избивавших ногами на видео 11-летнего мальчика. Об этом в Telegram-канале сообщило УМВД России по Приморскому краю.

Видео с избиением ребенка появилось в социальных сетях. На кадрах 11-летнего школьника избивают ногами двое подростков. Правоохранители разбирались в деле и проверяли школы на предмет буллинга.

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«Установлено, что события произошли в феврале 2023 года. Личности участников происшествия установлены. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента», — говорится в сообщении ведомства.

Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку. По результатам проверки действиям участников избиения дадут правовую оценку, в школах проведут профилактические мероприятия.

Советники по воспитанию появятся во всех российских школах в новом учебном году. Основной задачей новых сотрудников станет организация внеучебной деятельности школьников.