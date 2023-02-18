Образование 18 февраля 2023, 16:44 Воспитанием детей займутся советники. Новые должности внедрят во всех школах России Ямбург назвал главным качеством советника по воспитанию ментальную близость к школьникам РИА «Новости»

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Советники по воспитанию появятся во всех российских школах в новом учебном году. Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что впервые такую должность ввели в учебных заведениях 10 пилотных регионов в 2021 году. Сейчас советники по воспитанию работают в школах 45 субъектов. Они сделают жизнь учащихся более разнообразной, если поймут, как соблюсти баланс между идейностью и поставленными задачами.

Новые кадры

Первые советники по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями директоров школ появились в марте 2021 года в 10 пилотных регионах. Кравцов подчеркнул, что новые кадры ввели по инициативе президента страны Владимира Путина, чтобы усилить воспитательную работу в школах.

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Министр добавил, что основной задачей новых сотрудников станет организация внеучебной деятельности школьников.

«Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и организует внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, в музей, общение друг с другом», — пояснил Кравцов.

С начала прошлого учебного года советники по воспитательной работе появились в учебных заведениях еще 35 регионов России. В их число вошла Московская область. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что советники стали для детей «старшими друзьями».

«С их приходом школьная жизнь стала более интересной и разнообразной, увеличилось количество мероприятий», — подчеркнула она.

Вице-губернатор добавила, что в прошлом году в организованных советниками мероприятиях и активностях приняли участие почти миллион детей и более 50 тысяч родителей.

РИА «Новости»

Согласно утвержденному плану Министерства просвещения, советник директора по воспитательной работе должен поддерживать и развивать инициативы детей, помогать школьникам, которых поставили на профилактические учеты, заниматься продвижением и реализацией федеральных программ по воспитанию молодежи. В следующем учебном году такие специалисты появятся во всех школах России.

Запоминаются не уроки

Современные школы сегодня сталкиваются с серьезными и сложными проблемами в воспитании детей и новыми вызовами. Например, буллинг из обычной травли перешел в интернет. Поэтому в наличие человека в учебном заведении, который сможет прийти на помощь детям, нет ничего отрицательного. Об этом «360» рассказал заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

Это человек, который ближе к молодым людям по ментальности, по психологии, по современным реакциям на такие вещи. Поэтому ничего отрицательного я не вижу. Евгений Ямбург заслуженный учитель России, доктор педагогических наук

Ямбург отметил, что сегодняшние школьники интересуются внеучебной деятельностью больше. Они идут туда, где есть сверстники со схожими интересами.

«Занятия театральных студий, экспедиции, клуб путешественников, психологические клубы — это содержательное использование детьми свободного времени, где они общаются, обогащаются и поднимаются в своем интеллектуальном развитии. Не уроками едиными жива школа. И запоминаются спустя годы вот эти внеурочные занятия, которые вошли в сердце и душу», — добавил заслуженный учитель России.

Советники директоров по воспитанию, по мнению Ямбурга, также снимут часть нагрузки с заместителей директоров, отвечающих за воспитательную работу. Последние выполняют сегодня множество задач. Но здесь все также зависит от личности нового сотрудника.

РИА «Новости»

«Сегодня в Москве это устроено так, что мы выдвигаем несколько кандидатур, и специальная комиссия их рассматривает, в том числе опыт и предыдущие педагогические подвиги», — подытожил заслуженный учитель.

Золотой баланс

Образование невозможно без воспитания — это два звена одной цепи. И возвращение воспитательной функции школам можно только приветствовать, заявила «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«Очень важно, чтобы советник по воспитательной работе имел опыт, но не был при этом бюрократом, действующим по спущенной сверху инструкции. Здесь требуется золотой баланс. Чтобы продвигать правильные идеи, но при этом тонко чувствовать настроения детей», — добавила она.

Волынец отметила, что новые сотрудники школ должны не только прекрасно знать о методиках воспитательной работы, но и уметь применять их на практике, а также проявлять собственные инициативы и идеи. Иначе можно превратиться в простого исполнителя функций.