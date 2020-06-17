Полиция вновь допросит Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова 17 июня вновь пригласят на допрос сотрудники полиции. Запланированы также и другие следственные действия.

Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Правозащитник не стал уточнять, о каких именно следственных действиях идет речь.

Адвокат также сообщил, что с семьей погибшего общался актер Серей Гармаш, который хотел договориться о встрече с ними. Сам Ефремов с ними еще не разговаривал.

Курьер интернет-магазина Сергей Захаров погиб в ДТП на Садовом кольце 8 июня. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и протаранил его грузовик на Jeep Grand Cherokee. Актер отправлен под домашний арест. Он записал видеообращение к семье погибшего, в котором назвал свое поведение непростительным, и пообещал материальную помощь, если ее, конечно, примут. Семья Захарова извинения не приняла.