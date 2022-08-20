Момент нападения неизвестного на женщину в Норильске попал на видео

Мужчина напал на двух женщин в Норильске. Он пытался придушить своих жертв и изнасиловать. В распоряжении «360» оказалось видео с одним из нападений

На кадрах видно, как мужчина нападает на женщину, валит на землю, накидывает ей на голову пакет и начинает душить. В какой-то момент злоумышленник бросает жертву и убегает.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту покушения на изнасилование. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону и Республике Хакасия.

По данным ведомства, подозреваемый напал на женщин 44 и 55 лет на улицах Металлургов и Нансена. Он сначала их душил, а затем попытался изнасиловать. Маньяка спугнули случайные прохожие. Разница между нападениями составила несколько часов.

«В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — отметили в Следкоме, уточнив, что личность насильника устанавливается.