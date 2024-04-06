06 апреля 2024, 17:24
Полиция проверят башкирских экзорцистов, которые поджигали людей
МВД Башкирии проверит пару экзорцистов, поджигавших людей «для изгнания бесов»
Сотрудники МВД организовали проверку в отношении супругов из Башкирии, которые поджигали людей «для изгнания дьявола». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Молодая жена называет себя «белой ведьмой» и «матерью огня». Она и ее муж за деньги проводят сеансы в городе Октябрьский в арендованном офисе. Стоимость услуги — 40 тысяч рублей.
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Для проведения ритуала, якобы изгоняющего бесов, супруги обливают людей спиртом, поджигают их и ведут беседы. В прайс-листе у экзорцистов есть обучение своему «искусству». Цена достигает 160 тысяч рублей.
На пару пожаловались пользователи Сети, которые увидели в интернете жуткие видео с подожженными людьми.
Во Владимирской области полиция задержала троих подростков. Их заподозрили в похищении и поджоге сверстника.
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