Криминал 06 апреля 2024, 17:24 Полиция проверят башкирских экзорцистов, которые поджигали людей МВД Башкирии проверит пару экзорцистов, поджигавших людей «для изгнания бесов» Freepik

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Сотрудники МВД организовали проверку в отношении супругов из Башкирии, которые поджигали людей «для изгнания дьявола». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодая жена называет себя «белой ведьмой» и «матерью огня». Она и ее муж за деньги проводят сеансы в городе Октябрьский в арендованном офисе. Стоимость услуги — 40 тысяч рублей.

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Для проведения ритуала, якобы изгоняющего бесов, супруги обливают людей спиртом, поджигают их и ведут беседы. В прайс-листе у экзорцистов есть обучение своему «искусству». Цена достигает 160 тысяч рублей.

На пару пожаловались пользователи Сети, которые увидели в интернете жуткие видео с подожженными людьми.

Во Владимирской области полиция задержала троих подростков. Их заподозрили в похищении и поджоге сверстника.