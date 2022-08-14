Полиция под Воронежем сообщила о розыске двух девочек из-за фото с нацистским жестом

Полиция устанавливает личности двух девочек-подростков в связи с публикацией в социальных сетях их «зигующих» фотографий на фоне Вечного огня в городе Калач Воронежской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

«В ходе мониторинга выявлен факт публикации данных фотографий, проводится проверка, устанавливаются подростки, причастные к совершению противоправных действий», — сказали в МВД.

По информации региональных СМИ, 13 августа в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых девочки позировали у Вечного огня на Аллее Героев в Калаче. На одном из снимков они изобразили жест нацистского приветствия.

В результате местный Следственный комитет попросил материалы у УМВД. Они, в том числе, хотят проверить условия проживания и воспитания девчонок.

На этой неделе следователи в Самаре завели уголовное дело после того, как 12-летняя девочка, по предварительным данным, напала с ножом на маму и сестру. Их состояние оценивается как тяжелое.