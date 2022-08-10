Школьницу из Самары заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру

Следователи в Самаре завели уголовное дело после того, как 12-летняя девочка, по предварительным данным, напала с ножом на маму и сестру. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следствие выяснило, что случай произошел 10 августа в одной из квартир Самары на улице Молодежной. Следователи узнали, что местная жительница и ее маленькая дочь оказались в больнице с множественными ранениями. Их состояние оценивается как тяжелое. На место случившегося выехали правоохранительные органы, они осмотрели квартиру.

«Изъяты вещественные предметы, которые могут иметь доказательственное значение по делу, назначен комплекс экспертиз», — сказано в сообщении ведомства.

Открыто уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, в том числе на убийство малолетнего лица.

По предварительной информации, женщина и девочка могли пострадать от старшей дочери местной жительницы, ей сейчас 12 лет. Подозреваемую доставили в отдел полиции, с ней работают психологи.