Полиция остановила группу лжеэлектриков, которые обманули около 200 пенсионеров

В России пресекли деятельность группы лжеэлектриков, которых подозревают в мошенничестве. Внимание к их деятельности привлекло Ura.ru в начале ноября. Правоохранители полагают, что злоумышленники обманывали пенсионеров под видом предоставления услуг по техническому обслуживанию электросистем.

Спецоперацию провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю вместе с коллегами из Удмуртии, Калининградской и Свердловской областей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По версии полицейских, автором схемы обмана россиян стал житель пермского города Березники. Мошенники действовали от имени организации по установке и замене электрооборудования в Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде.

«В одном из офисов компании проводились совещания и ежедневные тренинги для нанятых сотрудников. Инструкторы обучали менеджеров методам обмана, стилю и манерам общения, демонстрировали учебные фильмы и инсценировали различные ситуации при взаимодействии с клиентами», — подчеркнула Волк.

Из call-центра, который располагался во втором офисе, работники обзванивали пенсионеров и сообщали о необходимости плановой проверки электрооборудования в квартирах. Приехав домой к потенциальным жертвам, злоумышленники представлялись электриками и обманом выманивали деньги.

«В итоге общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тысяч рублей», — уточнили в МВД.

Полицейские при участии Росгвардии задержали на территории различных регионов РФ предполагаемого организатора мошеннической схемы и 13 участников группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли документацию, электрооборудование, компьютеры и другие предметы. Число потерпевших, по оперативным данным, может превышать 200 человек.