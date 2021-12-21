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    21 декабря 2021, 00:54

    Полиция остановила группу лжеэлектриков, которые обманули около 200 пенсионеров

    Представитель МВД Волк: в России пресекли мошенническую деятельность группы лжеэлектриков

    Александра Ломейко

    В России пресекли деятельность группы лжеэлектриков, которых подозревают в мошенничестве. Внимание к их деятельности привлекло Ura.ru в начале ноября. Правоохранители полагают, что злоумышленники обманывали пенсионеров под видом предоставления услуг по техническому обслуживанию электросистем.

    Полиция остановила группу лжеэлектриков, которые обманули около 200 пенсионеров

    Спецоперацию провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю вместе с коллегами из Удмуртии, Калининградской и Свердловской областей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    По версии полицейских, автором схемы обмана россиян стал житель пермского города Березники. Мошенники действовали от имени организации по установке и замене электрооборудования в Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде.

    «В одном из офисов компании проводились совещания и ежедневные тренинги для нанятых сотрудников. Инструкторы обучали менеджеров методам обмана, стилю и манерам общения, демонстрировали учебные фильмы и инсценировали различные ситуации при взаимодействии с клиентами», — подчеркнула Волк.

    Из call-центра, который располагался во втором офисе, работники обзванивали пенсионеров и сообщали о необходимости плановой проверки электрооборудования в квартирах. Приехав домой к потенциальным жертвам, злоумышленники представлялись электриками и обманом выманивали деньги.

    «В итоге общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тысяч рублей», — уточнили в МВД.

    Полицейские при участии Росгвардии задержали на территории различных регионов РФ предполагаемого организатора мошеннической схемы и 13 участников группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Во время обысков у фигурантов дела изъяли документацию, электрооборудование, компьютеры и другие предметы. Число потерпевших, по оперативным данным, может превышать 200 человек.