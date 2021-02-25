Банду лжеэлектриков задержали в Москве. Злоумышленники под видом специалистов энергетической компании обманывали владельцев квартир. Об этом сообщил «МИР 24», сославшись на заявление официального представителя МВД России Ирину Волк.

Подозреваемые приводили в негодность оборудование, установленное в электрощите на общеквартирной площадке. А потом сообщали собственникам о неисправности. В случае отказа от установки новых приборов лжеэлектрики грозили штрафами.

За свою работу злоумышленники просили 6-21 тысячу рублей, что в разы выше рыночной стоимости.

Правоохранители провели обыски в квартирах и офисах задержанных. Там они нашли документы, деньги и электронную базу с данными потерпевших. Также полицейские обнаружили спецодежду сотрудников энергетической компании, бейджи и удостоверения. Всего подозреваемые 14 раз нарушили закон.

Возбуждены уголовные дела. Организатор группы арестован, семеро ее участников находятся под подпиской о невыезде.