Полиция опровергла смерть жителя Махачкалы после драки с бойцом MMA

В Дагестане расследуют дело о драке с участием бойца MMA Ислама Вагабова, в которой пострадал 36-летний житель Махачкалы. Он был госпитализирован, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В СМИ сообщали, что пострадавший в драке с российским бойцом MMA якобы скончался в больнице, но в полиции Дагестана опровергли эту информацию. При этом в МВД подтвердили, что Вагабов действительно был объявлен в розыск.

О драке, произошедшей в Махачкале, на улице Магомеда Ярагского, полиции стало известно 8 июня. Поступило сообщение, что 30-летний мужчина с соучастником избил 36-летнего местного жителя. Пострадавшего доставили в больницу. В МВД сообщили, что подозреваемого доставили в отдел. Сейчас выясняется местонахождение соучастника драки. Возбуждено уголовное дело.

Главред издания «Дагестан» Магомед Бисавалиев ранее сообщал, что после драки с бойцом MMA якобы скончался племянник бывшего главы республики Мухи Алиева. Но позже он признался, что у него нет подтверждения этой информации.