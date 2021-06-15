Российского бойца MMA заподозрили в убийстве

Бойца смешанных единоборств Ислама Вагабова объявили в розыск по подозрению в убийстве. Об этом в своем Instagram сообщил главред издания «Дагестан» Магомед Бисавалиев.

Журналист поначалу разместил информацию, что убитый якобы является племянником бывшего главы Дагестана Мухи Алиева. Но позже в своем Telegram-канале Бисавалиев написал, что у него нет результатов экспертизы ДНК, которые бы доказывали родство убитого с Алиевым.

Главред издания «Дагестан» признался, что когда написал, что жертва избиения является племянником бывшего главы республики, то опирался на «открытую информацию из десятка пабликов», которую изначально никто не опровергал.

«И сейчас я не могу эту информацию об их родстве ни подтвердить, не опровергнуть», — отметил журналист.

Бисавалиев подчеркнул, что за драки на улицах профессиональных бойцов, по его мнению, должны привлекать к ответственности как за нападение с оружием.

Человек, которого Вагабов избил 11 июня у входа в кафе в Махачкале, спустя три дня скончался в больнице.