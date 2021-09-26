Полиция начала искать мужчину, который сбежал при проверке документов в Москве

Полиция Москвы начала розыск водителя автомобиля Mercedes, который сбежал при проверке документов. У него в руке был предмет, похожий на пистолет. Ранее источник «360» сообщил, что он напал на правоохранителей.

О том, что мужчину разыскивают, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, сотрудники остановили Mercedes в районе пересечения 1-й улицы 8 Марта и Нового Зыковского проезда, чтобы проверить документы. Однако водитель схватил предмет, похожий на пистолет, и скрылся.

«На месте находятся сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию водителя», — уточнили в ведомстве.

Ранее источник сообщил «360», что за рулем находился 38-летний мужчина, который напал на правоохранителей. По какой причине произошел конфликт, он не уточнил. На кадрах с места видно, что там находится несколько полицейских машин, а также автомобиль сотрудников ДПС.